مئات المحتجين في ألمانيا من حركة حياة السود مهمة

جهينة نيوز:

تظاهر مئات من نشطاء حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية، وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، وفقا لتقديرات الشرطة المحلية.

وأكدت الشرطة لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المظاهرة جمعت أكثر من ألف مشارك عند بلوغها ذروتها، مضيفة أن الفعالية لم تتخللها حوادث تذكر.

وأعلن منظمو المظاهرة أن من أبرز أهدافها إحياء ذكرى جورج فلويد، الأمريكي ذي أصول إفريقية، الذي تسببت وفاته أثناء توقيفه من قبل رجال الأمن في مدينة مينيابوليس الأمريكية، في شهر مايو الماضي، موجة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى عدة.

وطرح بعض المشاركين مسألة وجود عنصريين في صفوف الشرطة الألمانية، فيما حذر آخرون من أي تعميمات بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن أفراد الشرطة ساعدوا في إجراء مظاهرة اليوم، وهم يعملون في مكان التجمع الصباح المبكر.

ولم تتدخل الشرطة إلا مرة واحدة أو مرتين، للفت انتباه المتظاهرين لضرورة التزامهم التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي