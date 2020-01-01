إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، جنوبي اليمن

جهينة نيوز:

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن أفراد القوات رصدوا طائرة مُسيرة للحوثيين كانت تحلق في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، ثم قاموا باستهدافها بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها.

وتواصل الفصائل المتقاتلة في اليمن تصعيدها، بالرغم من الدعوات الأممية والدولية لوقف الاقتتال، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وللحيلولة دون حصول كارثة إنسانية.