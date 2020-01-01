القضاء اللبناني يمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية

جهينة نيوز:

أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بمنع السفيرة الأميركية في بيروت "دوروثي شيا" من الإدلاء بأي تصريح، وذلك على خلفية تصريحاتها أمس، التي اعتبرت فيها أن قانون "قيصر" غير موجه ضد الاقتصاد اللبناني بل ضد الدولة السورية وحزب الله.

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في لبنان "محمد مازح" اليوم السبت، قراراً يمنع بموجبه ‎شيا من التصريحات الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان قد أدلت بعدة تصريحات أمس الجمعة، قالت فيها إن المقصد من هذا القانون هو تجفيف تمويل الدولة السورية، وإنه قد يطول حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى، مُدعيةً أن الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله" يُهدد استقرار لبنان وأن الحزب يمنع الحل الاقتصادي، ومشيرةً في الوقت نفسه إلى أنها كانت واضحة عندما طمأنت اللبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم.