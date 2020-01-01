ماذا يفعل قائد فيلق القدس في البوكمال..؟

جهينة نيوز:

تناقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، صوراً لقائد فيلق القدس الإيراني "اسماعيل قاآني"، قالت إنها التُقطت خلال زيارته إلى شرق سوريا في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إسماعيل قاآني قوله خلال زيارته لمدينة البوكمال السورية: (نظراً لوجود تنظيم داعش بإدارة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني إسرائيل، يمكننا أن نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين الإجراميين لم تنته بعد).

وأوضحت وسائل الإعلام أن قاني زار الحدود العراقية السورية، للاطمئنان على مناطق العمليات القتالية، وذلك بعد ازدياد نشاط تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

يُذكر أن قاني كان قد تسلّم قيادة فيلق القدس الإيراني، بعد اغتيال القائد السابق الجنرال "قاسم سليماني" عبر استهداف سيارته بصاروخ أمريكي.