رتل عسكري تركي يضم آليات عسكرية يدخل الأراضي السورية

جهينة نيوز:

استمراراً في دعم وجودها غير الشرعي في الأراضي السورية، دخل رتل عسكري تركي جديد يضمّ آليات عسكرية عدّة دخل الأراضي السورية عبر معبر معبر كفرلوسين الحدودي بريف إدلب الشمالي، باتجاه نقاط المراقبة في إدلب.

وكانت تركيا قد كشفت في وقت سابق عن نواياها الجديدة حول وضع القوات المسلحة التركية والاستخبارات في إدلب، حيث قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قبل أسبوع: إننا نسعى الآن إلى تحويل منطقة إدلب إلى منطقة آمنة ونناقش هذا الموضوع حالياً، مضيفاً: عندما نحول إدلب إلى منطقة آمنة سيفكر جيشنا بطريقة استراتيجية وسيتمركز بشكل مختلف في المنطقة حسب الحاجة للمراقبة.

وقال: إن الجيش التركي ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن المعنية هم من سيقررون أين ستتمركز نقاط المراقبة وكيف وأين سيعمل الجنود الأتراك والاستخبارات في المنطقة بعد بسط الأمن في المنطقة، لكن حالياً يواصلون عملهم في أماكن تمركزهم، مؤكداً: من الممكن أن تجري ترتيبات جديدة حسب الوضع الجديد في المنطقة أي بعد إقامة المنطقة الآمنة هنا، حسب قوله