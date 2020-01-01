فضيحة جنسية تُربك الأمم المتحدة، داخل الأراضي المحتلة

جهينة نيوز:

أعربت منظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، عن صدمتها وانزعاجها الكبيرين، بعدما أظهر مقطع فيديو ممارسة جنسية فاضحة داخل إحدى سياراتها الرسمية في الأراضي المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو امرأة ترتدي فستانا أحمر في وضع "مخل" إلى جانب رجل في المقعد الخلفي من سيارة رباعية الدفع تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث جرى نشره على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأوردت بعض المصادر أنه صور في شارع رئيسي في تل أبيب على مقربة من البحر.

وقالت الأمم المتحدة إنها تجري تحقيقاً بشأن الفيديو، موضحةً أنها باتت قريبة من تحديد الأفراد الذين ظهروا في المقطع، مُرجحةً أن يكونوا من أعضاء مهمة حفظ السلام في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، التصرف الذي جرى توثيقه في فيديو من 18 ثانية، واصفا إياه بـ(المقيت)، مُضبفاً أن هذا الفيديو يتعارض مع كل ما تنشط الأمم المتحدة لأجله، ومؤكداً أن المنظمة حريصة على تفادي هذه التصرفات المشينة من قبل الموظفين.

وتفرض منظمة الأمم المتحدة عقوبات مشددة على موظفيها الذين يتورطون في فضائح جنسية، وفي حال خرقوا القواعد يتم ترحيلهم ووقف مهامهم في عمليات حفظ السلام، لكن الدول التي ينتمي إليها موظفو منظمة الأمم المتحدة، هي التي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحقهم.