بعد حادثة الاغتيال.. "النجباء": لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات العراقية والحشد الشعبي

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، أنه لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات العراقية والحشد الشعبي، في إشارة إلى عملية اعتقال عناصر من "كتائب حزب الله" العراقية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم السبت: كشفتم اتجاهكم فلا تتوهموا، فالحشد الشعبي برجاله ومقاومته وكل القوات الأمنية شركاء الدم والجهاد ولن توقعوا بينهم.

وقال: ثم بعد أن وقانا الله الفتنة، لا تزجوا البلد بالديون التي تسلب سيادته واستقلاله فإن معنى الاقتراض الخارجي الذي تسعون إليه وفق مفهوم الاستعمار الحديث، هو أن تقترض المال من مستعمر محترف، ثم تشتري بهذا المال بضائع من المقرض نفسه.

وتابع: سيبيعك هذا المستعمر من فائض إنتاجه، الذي لا سوق له، فتتراكم عليك الديون لتصبح بعد ذلك بلادك رهينة بيده، ليكون محتلاً بطريقة غير مباشرة، هذه سياسة قديمة، وتتكرر اليوم للأسف في بلد رفع شعار السيادة.

إلى ذلك، نفى النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تكليفه بأي منصب تنفيذي في الحكومة العراقية.

وقال السوداني في بيان: الأنباء التي تم تداولها بشأن تكليفي بمنصب تنفيذي عارية عن الصحة، مضيفاً: لم أكلّف بأي منصب، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.

ويعدّ نفي السوداني هو النفي الثاني بعد نفي الأعرجي الذي نفى بدوره تسلمه مستشارية الأمن الوطني.