صفقة "آرثر - بيانيتش"، صفقة غسيل أموال شرعية.. كيف تم ذلك..؟

جهينة نيوز:

خطوة بخطوة حتى فهم كيفية نجاح ناديي برشلونة ويوفينتوس في إدخال 60 مليون يورو كربح على سجلاتهم المالية، وبالتالي حلّوا بذلك كل مشاكلهم المالية وأصبحوا جاهزين لإغلاق السنة المالية.

السؤال هنا لماذا قيّم البارسا واليوفي "آرثر" بـ80 و"بيانيتش" بـ70 ويضطروا لدفع ضريبة على الـ80 بدلاً من أن يقولوا أنهم قيموا آرثر بـ40 وبيانيتش بـ30 ويدفعوا ضريبة على الـ40؟

يجب أولاً أن فهم النظرة المحاسبية (الأندية تسجل اللاعبين كأصول لها):

وقّع برشلونة مع آرثر مقابل 30 مليون يورو بعقد يمتد لست سنوات، حيث توزع هذه التكلفة على السنوات الست، أي أن آرثر يساوي في الدفاتر المالية 5 مليون يورو سنوياً، ولعب آرثر موسمين، أي تم شطب 10 مليون يورو من قيمته كأصول، وبالتالي فإن قيمته الآن بالنسبة للبارسا هي 20 مليون يورو، وسيتم بيعه بقيمة 80 مليون يورو، وهذا يعني أن النادي سيسجل أرباحاً بقيمة 60 مليون يورو من هذه العملية.

أما بالنسبة ليوفينتوس فهو الآخر يريد إنقاذ سجلاته المالية قبل نهاية الشهر الجاري موعد إغلاق سجلات السنة المالية الحالية، حيث أنه كان قد اشترى بيانيتش بمبلغ 35 مليون يورو بعقد مدته 5 سنوات، أي يشطب كل سنة 7 مليون يورو من قيمة اللاعب (إهتلاك)، وفي عام 2018 تم التجديد له لعامين إضافيين كان بيانيتش قد لعب عامين، أي 35 يطرح منها 14، بالتالي قيمته كانت بالنسبة لهم في ذلك العام 21 مليون يورو، وبعد التجديد له لعامين أصبح متبقي في عقده 5 أعوام، وقيمته كانت 21، أي يهتلك كل موسم من بعد 2018 مبلغ 4.2 مليون يورو.

يعني الآن في 2020 قيمته بالنسبة لليوفي هي 12.6، اليوفي سيسجل أنه باعه للبارسا ب70 مليون يورو، بالتالي سيكتب في دفاتره المالية أنه حقق ربح 57.4 مليون يورو.

خاص..