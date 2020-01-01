الشيخ لـ غانتس: قبل المجيء إلى رام الله عليك إنهاء الاحتلال

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين على أحد حواجزها في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة.

إلى ذلك، ورداً على وزير جيش الاحتلال غانتس الذي أعلن عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض قال رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ إن عليه أولاً إنهاء الاحتلال واحترام الشرعية الدولية قبل القدوم لرام الله.

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر: رداً على السيد جانتس نقول إن من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه أولاً أن يفكر بإنهاء الاحتلال لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله، وعليه أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر لها.