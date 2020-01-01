"قسد" تحتل مبنى الإدارة العامة للحبوب ومقر فرع الشركة العامة للكهرباء في الحسكة

جهينة نيوز:

احتلت مجموعات قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي بقوة السلاح عدداً من المباني والمؤسسات والمقار الحكومية في مدينة الحسكة.

وذكر مراسل "سانا" أن مجموعات "قسد" احتلت بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.

وفي السياق، أكّد المهندس يوسف قاسم مدير عام الحبوب في تصريح لـ "سانا" استيلاء مجموعات "قسد" على مقر مبنى المديرية العامة للحبوب في حي غويران بالحسكة وقيامها بطرد العاملين منه وإقفال أبواب المديرية ووضع حراس من قبلهم حيث منعوا، اليوم، العاملين مجدداً من الدخول إلى البناء.

إلى ذلك أشار المراسل إلى أن مجموعات "قسد" تنفذ أوامر وتعليمات مشغليها من قوات الاحتلال الأمريكي بهدف تحويل المنطقة إلى عسكرية حيث رفعت علم الاحتلال على مقر فرع المرور سابقاً بعد أن تم إحداث مهبط للحوامات سابقاً ووضعه بالاستخدام.

وتشهد منطقة الجزيرة يومياً خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد مجموعات قسد في أرياف دير الزور والحسكة احتجاجاً على ممارساتها القمعية والتعسفية بحق الأهالي وممتلكاتهم وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل والسرقة تنفيذا لأوامر مشغلها الأمريكي.