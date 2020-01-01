الإعلان عن موعد فتح الحدود اللبنانية السورية

جهينة نيوز:

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 30 حزيران الجاري و2 تموز القادم.

وجاء في بيان صدر اليوم عن المديرية: (سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخي 30 يونيو و 2 تموز من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصراً).

ولفت البيان إلى أنه سيتم فتح الحدود أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم سواء ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني، الموجودين في سورية والراغبين في العودة إلى لبنان.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أعلنت في الـ18 من الشهر الجاري عن فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية يومي 23 و25 من الشهر الحالي لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.