قضية "شعيب العلي" تصل للاتحاد القارّي

جهينة نيوز:

خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتحادنا الكروي، مستفسراً عن قضية اللاعب شعيب العلي" واتهامه لرئيس نادي تشرين بالفساد، ومُطالباً التوسع في التحقيق وصولاً إلى الحقيقة واتخاذ القرار المناسب.

وتحدث رئيس اتحاد كرة القدم العميد "حاتم الغايب" عن القضية بأن الاتحاد مهتم بها، وهو يتابع كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة ويدرس كل المعطيات ويتوسع بالتحقيقات كلما اقتضت الحاجة معتبراً أنه لا يستعجل اتخاذ القرار، لأن ما يهمه أن يكون القرار صحيحاً وعادلاً ولو جاء متأخراً، وأضاف: (الاتحاد يسير ضمن الأطر القانونية والأصول المرعية في القضية ولو احتاج إلى الاستعانة بجهات خارج الاتحاد للوصول إلى الحقيقة فلن يتوانى عن فعل ذلك).

من جهة أخرى اجتمع اتحاد الكرة بحكامه طالباً منهم الاهتمام أكثر وعدم الانصياع إلى الضغوط، مؤكداً أن المحاسبة ستطول كل حكم مقصر في أداء مهامه، حيث كان الاجتماع منعقداً بين مظالم الحكام وأخطائهم، فبينما كان اللوم على القرار التحكيمي واضحاً، كانت شكوى الحكام كبيرة من سوء أوضاعهم، ومن الهجوم الممارس عليهم من بعض المحللين التحكيميين، إضافة إلى الضغوط العديدة بين الفرق وكوادرها.

وحسب الأعراف الدولية فإن الاتحاد القاري يحق له التدخل بقضايا تخص النزاهة أو الفساد المالي، ويمكن أن يفرض عقوبات مالية أو مسلكية بمدد إيقاف متفاوتة.