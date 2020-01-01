الصحة العالمية تحذر من خطر حدوث انفجار في أعداد الإصابات في سورية

جهينة نيوز:

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في الشرق الأوسط، ريتشارد برينان، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في سورية منخفض، لكن هناك خطر حدوث انفجار في أعداد الإصابات في المستقبل القريب.

وقال برينان في تصريح صحفي يوم امس الجمعة: "في الوقت الحالي لا يوجد سوى 248 حالة إصابة. لكننا لسنا متأكدين من ذلك. في بلدان أخرى في المنطقة، زاد عدد الحالات في البداية ببطء، ثم ارتفع بشكل حاد. رأينا هذا في العراق وتركيا ومصر. ونتوقع تماماً أنه ستكون لدينا مشكلة مماثلة في سورية".

وأضاف أنه لا يزال من الممكن في سورية منع حدوث زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال مساعدة السلطات السورية على إجراء الاختبارات وتتبع اتصالات المصابين بالفيروس مع الآخرين.

المصدر: وكالة نوفوستي