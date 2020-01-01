توقعات الأبراج ليوم السبت 27 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: يدفع الآخرين إلى النجاح ويشعر بالفخر ويعتقد أنّ القانون لايطبّق عليه ويحب أن يكون الناس تحت حمايته... لطيف ويترأس الكلام بالبديهية والعفوية.

الفترة القادمة: مشاريع تتطور بهدوء والبعض لديه تحسن والبعض حصول على ترقية في العمل أو اتخاذ قرار يغير الحياة والبعض دراسة الكترونيات.. وحذر على الصعيد العائلي والبعض عتبة جديدة أو عقار.

الحمل:

تشعر بالإرهاق وعليك تنظيم وقتك جيداً انتبه على سمعتك.. يوم صعب قليلاً.. اتكل على حدسك وثق بنفسك وانتبه من حوادث سخيفة في المنزل والجوار.. في المساء بانتقال القمر إلى الميزان لديك عرقلة على صعيد الشراكة.

الثور:

تلعب دوراً رائداً بمحيطك وتؤثر بأحداث تهم الكثيرين.. تلتقي الأصدقاء وتنجز عملاً مع شخص مهم ولقاء رومانسي وجهّز نفسك لعلاقة عاطفية لمن ليس مرتبط. تتحمس لاتخاذ قرار اليوم..بانتقال القمر إلى الميزان يتراكم العمل لديك.

الجوزاء:

كن حذراً إن كنت تفاوض بشؤون عقارية واحتمال أن ترتكب أخطاء وخطط.. ولا تتفوه بكلام غير جيد.. تراجع معنوي وتشعر بثقل الوقت بسبب عطل منزلي.. لاتنتقد الأحبة ولا ترفض الأفكار الجديدة ربما تحمل لك حلاً.

السرطان:

تكثر نقاشاتك المهمة وسفر قصير وتطلع على تفاصيل كانت مخفية.. اليوم بموقع قوة وقسم منكم لديه اتصالات مع الأحبة والأصدقاء.. لاتتسرع اليوم بالانطلاق بمشروع جديد.. الحركة لك اليوم والتأجيل بالمواعيد خطأ.

الأسد:

تنتظر بعض المفاجأت السعيدة ومميز بالعطاء.. يوم واعد على صعيد العمل تعويض وهدوء ودبلوماسية.. لاتدع تراجع عطارد يفسد ماتنجزه.. نهارك جميل وغداً بانتقال القمر إلى الميزان تحصل على دعم وتحالف وفترة جيدة على مختلف الصّعد.

العذراء:

القمر في برجك والأحوال تهدأ وتتغير النشاطات وتتوضح قضايا غامضة وأمور تخص أعمالك وأموالك وتعزز موقف وتفتح أبواب جديدة وصفحات جديدة فيها أخبار جميلة.

الميزان:

الجو فارغ من الطاقة لذلك انتبه من خدعة أو سرقة ولا تتهور كي لاتتعارض لانتقاد وتسلّح بالصبر واقلب صفحة جديدة آخر الليل.. في النهار خيبة أمل وهدوء وآخر الليل وغداً القمر في برجك وتبدو مشرقاً ومتفائلاً.

العقرب:

سعيد بالرفقة الجميلة والصداقات وتطلع على خبر يفرحك وتخفيه عن الآخرين وصداقات جديدة وانتبه على صحتك.. حركة وترتفع المعنويات وروابط وألفة وانسجام وارتباط..

القوس:

ركّز على عملك وستجد دعماً قوياً وتجنب الجدال والتحديات وكن حذراً من التعاطي مع مجهولين.. هناك نجاح ومواضيع قضائية تشغل بالك.. آخر الليل والغد فترة جيدة جداً وتعود الأمور إلى طبيعتها.

الجدي:

حركة لمسافة بعيدة لكن جيد في النهار واتصالات بعيدة وتعرف أخبار تتعلق بوضعك المالي .. احتمل بعض الاحتكاك ولاسيما في المساء والغد ولاسيما بالأعمال.. لاتتكاسل مهما كثرت الضغوط.

الدلو:

تتصالح مع نفسك وتستعين مع الأصدقاء ورحيل وقدوم ووداع.. وتحسم أمراً بصورة قاطعة وتوقّع على عقود.. وتطرح أفكار جديدة وتفتح أبواب النجاح والفرص بالغد هناك حركة إيجابية كبيرة لك.

الحوت:

ترتبك ويجب أن تتكأ على نفسك وتركّز على الشراكة ولا تتلاعب بعواطف أحد وتجنب الخوض في مشكلات لاتهمك.. مشغول بالشراكة بالنهار وبالليل والغد مشغول بشراكات مالية..