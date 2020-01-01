صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق استعداد ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

جهينة نيوز:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرا.

وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.

وأوضح صندوق النقد الدولي بحسب رويترز أن البرنامج "سيساعد أيضا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما".

وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الماضي، موافقته على منح ‫مصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.