الصحة تعلن تسجيل وفاة بفيروس كورونا لشخص راجع المشفى بأذية تنفسية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة في سورية تسجيل وفاة لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا مايرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 8.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن الشخص راجع المشفى بأذية تنفسية وتم أخذ مسحة له وتقديم الإسعافات اللازمة لكنه فارق الحياة وبعد ظهور نتيجة المسحة في اليوم التالي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت على الفور بحصر المخالطين للمتوفي وإجراء المسوحات واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على السلامة العامة.

وأعلنت الوزارة أيضا تماثل ست إصابات للشفاء من الفيروس.

ومع تسجيل حالة الوفاة اليوم وست حالات شفاء يرتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية إلى 255 إصابة شفيت منها 102 إصابة وتوفيت 8 حالات.