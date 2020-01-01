إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية

الجمعة, 26 حزيران 2020 الساعة 21:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين مايرفع عدد الإصابات المسجلة الى 254.

و ذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه انه تم تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة الى 254 اصابة مثبتة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم بلغت 254 إصابة شفيت منها 96 إصابة وتوفيت 7 حالات.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا في سورية سجلت في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.


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