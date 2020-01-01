بعد 84 عاما.. "أوليمبوس" توقف صناعة الكاميرات و السبب الهواتف الجوالة

جهينة نيوز:

قررت شركة "أوليمبوس"، العلامة التجارية البارزة في صناعة آلات التصوير الفوتوغرافي، وقف خط إنتاجها من الكاميرات بعد 84 عاماً من انطلاقها.

وقالت الشركة إن سوق الكاميرات الرقمية الصعب لم يعد مربحا، بالرغم من كل الجهود التي بذلت.

وأشارت إلى أن منافسة الهواتف الذكية، التي أدت إلى تقليص سوق الكاميرات، أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارها، وقد سجلت الشركة خسائر في السنوات الثلاثة الماضية.

وكانت هذه الشركة اليابانية صنعت أول آلة تصوير عام 1936 بعد سنوات من تخصصها في صناعة الميكروسكوب. وكان ثمن كاميرا "سيمي أوليمبوس 1" التي تخرج عدستها على شكل أكورديون، يفوق راتب شهر في اليابان.