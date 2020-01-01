الصحة العالمية تكشف عن تقديرات كلفة لقاحات كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كورونا ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 31 مليار دولار خلال العام القادم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة قولها أثناء عرضها تفاصيل مبادرة “تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد 19” “الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31.3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات” مشيرة إلى أنه تم التعهد بما قدره 3.4 مليارات دولار من هذا المبلغ حتى الآن.

وكانت المنظمة أطلقت في الـ 24 من نيسان الماضي مبادرة تجمع عدة دول لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

وحذر تيدروس أدهنوم غيبريسوس مدير المنظمة أمس من أن جائحة كورونا تزداد سوءاً في العالم رغم تحسن الأوضاع الوبائية في بعض المناطق ولاسيما أوروبا.