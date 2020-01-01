تحذيرات أممية من كارثة غذائية في سوريا

جهينة نيوز:

حذرت وكالات الإغاثة الأممية من أن تواجه سوريا أزمة غذاء غير مسبوقة، إذ يفتقر نحو 9.3 مليون شخص للغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد رغم أنه ما زال تحت السيطرة.

وقال برنامج الغذاء العالمي في إفادة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.

وذكرت المتحدثة باسم البرنامج "إليزابيث بايرز" أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

من جهتها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا "أكجمال ماجتيموفا" في إفادة صحفية منفصلة، إنه بعد تسع سنوات من الصراع المسلح يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية، مُضيفةً أنه لا يعمل إلا أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا.

يُذكر أن وزارة الصحة في سوريا سجلت حتى الآن 248 إصابة و9 حالاة وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية.