اجتماعات أممية لبحث ملف سد "النهضة"

جهينة نيوز:

دعا مكتب الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو، مع أطراف أزمة سد "النهضة"، وذلك في محاولة إفريقية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، وذلك قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الملف ذاته الاثنين المقبل.

وكانت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي قد حددت جلسة مفتوحة يوم الأثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأسفرت التحركات المصرية عن رأي عام داخل المجلس مؤيد لوجاهة الطلب المصري وسلامة موقفها القانوني، مما أدى إلى تحديد جلسة للنقاش العلني المفتوح بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا رغبت في المشاركة.

واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن تلك خطوة مهمة، إذ تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة والجهاز الدولي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات، التي يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.

هذا وتتواصل الجهود الدولية والأفريقية للتوصل لاتفاق ينهي أزمة سد النهضة بطريقة دبلوماسية، تحول دون أي تصرف أحادي يهدد الأمن والسلم الدوليين.