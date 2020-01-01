بيان أوروبي ثلاثي، لتهدئة الصراع الليبي

جهينة نيوز:

دعت كل من ‏فرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيانٍ لها، جميع الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية، بالتزامن مع إعلان تركيا أن عودة الأطراف لاتفاق الصخيرات أحد شروط حكومة الوفاق لاستمرار وقف إطلاق النار.

ونشرت وزارة الخارجية الإيطالية البيان على موقعها الإلكتروني، حيث جاء فيه: (في ضوء المخاطر المتزايدة لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري وغير المشروط للقتال وتعليق النشاط العسكري المستمر في أنحاء البلاد، وإن وقف إطلاق النار يشكل عنصراً أساسياً لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس، وبالتالي إيجاد حل مستدام للصراع).

كما حثّت الدول الثلاث إلى وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في وقت سيطرت فيه ميليشيات حكومة الوفاق على عدة مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي.