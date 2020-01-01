الليرة اللبنانية تتجه نحو الحضيض

جهينة نيوز:

انخفضت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث فقدت حالياً نحو 80% من قيمتها منذ تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات في لبنان "هاني بحصلي"، إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار اليوم الجمعة، كما أشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600 ليرة للدولار الواحد.

وأضاف: (واردات الأغذية تتقلص، لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له).

من جهته أوضح البنك المركزي أنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه اليوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين، مُضيفاً أن الكميات في السوق السوداء ضئيلة، لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20% فقط من احتياجاتهم للنقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، ما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.

وتواصل الليرة اللبنانية انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس "ميشال عون" في 16 حزيران الجاري، بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.