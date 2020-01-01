كأس العالم 2020.. وفاة عامل في احدى شركات الإنشاءات بعد إصابته بكورونا

جهينة نيوز:

أعلنت الهيئة العليا في قطر للمشاريع والإرث، وفاة عامل في احدى شركات الإنشاءات بعد إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19″، ليصبح أول ضحايا الفيروس بين العاملين في منشآت بطولة كأس العالم 2022.

وقالت الهيئة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن البنية التحتية والتخطيط للعمليات أثناء استضافة قطر للمونديال إن أحد المهندسين البالغ من العمر 51 عاماً والذي يعمل لدى شركة “كونسبل” توفي بعد إصابته بالفيروس في 11 حزيران.

وأوضح المنظمون في البيان أن المهندس كان قد تلقى علاجاً مكثفاً في مستشفى حمد في العاصمة الدوحة.

واتخذت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إجراءات لحماية العاملين في البطولة بعد أن رصدت أول إصابة بين العاملين في منشآت المونديال.

وكانت منظمات غير حكومية قد نددت في الأعوام الأخيرة بالظروف السيئة التي يعمل فيها العاملون لا سيما في قطاع الإنشاء.