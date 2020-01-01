زيدان يتبرع للجزائر بأجهزة تنفس اصطناعي

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، قدم مساعدة لبلده الأصلي الجزائر، لمساعدته على مواجهة فيروس كورونا.

وتكفل مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بشراء جهازين للتنفس الاصطناعي، وأرسلهما إلى المستشفى الجامعي “نذير محمد” في ولاية تيزي وزو، شرقي الجزائر، حسبما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وذكرت الصحيفة الجزائرية، أنه سبق لزيدان أن قدم أيضا 5 أجهزة للتنفس الاصطناعي لمستشفى ولاية بجاية.

وكانت الجزائر قد سجلت الخميس، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” و9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 128 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

وأوضح فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس “كوفيد-19″، بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12445 حالة، و هو ما يمثل نسبة 28 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 878 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 8920 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

أما فيما يتعلق بالحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 27330 حالة، فيما يوجد حاليا 45 مريضا بالعناية المركزة.