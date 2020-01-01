بريطانيا.. الاستعداد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي للمسافرين

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات البريطانية الجمعة، أنها ستخفف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين إلى البلاد، في وقت سجلت فيه ارتفاعا حادا في الإصابات اليومية بكورونا، حسب آخر إحصائية منشورة.

وقال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إن بلاده تعمل على خطة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين من الخارج، من بعض الدول التي يعتبر خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد فيها أقل.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: “أعلم أن غرانت شابس وزير النقل يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، ليتسنى لنا ربما البدء في تخفيف بعض شروط الحجر الصحي، التي نطبقها، بحق دول معينة يعد مستوى الخطر فيها منخفضا”.

وتابع قائلا: “لا أعلم متى بالضبط سيتم إعلان المزيد من المعلومات، لكنني أعلم أنه أمر تعمل عليه الحكومة. أعلم أنه محل بحث”.