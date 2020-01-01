زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الصين.. وآخر يضرب اليابان

جهينة نيوز:

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 6.4 درجات ضرب منطقة تبعد 279 كيلومتراً إلى الجنوبي الشرقي من هوتان في الصين يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ 10 كيلومترات.

بالتوازي، ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر منطقة قبالة الساحل الشرقي لمحافظة تشيبا في اليابان، وآخر بقوة 5.5 درجات ضرب بعد ساعات قليلة نيوزيلندا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن زلزال اليابان وقع عند نقطة التقاء دائرة عرض 35.5 درجة شمالاً، وخط طول 141.2 درجة شرقاً، وبعمق 30 كيلومتراً.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر، ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).