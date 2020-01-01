مسؤول إيراني: قانون أميركا لتمديد حظر التسلح على إيران خطأ مدمر لمجلس الأمن

جهينة نيوز:

أشار سفير ومندوب ​إيران​ الدائم في منظمة ​الأمم المتحدة​، ​مجيد تخت روانجي​، إلى أن "نص مشروع القرار المقترح من قبل ​أميركا​ لتمديد الحظر التسليحي على بلاده، يتناقض مع القرار 2231 الصادر عن ​مجلس الأمن الدولي​ ومرفوض، وخطأ مدمر لمجلس الأمن".

ولفت روانجي إلى ان "الولايات المتحدة لا تملك الحق القانوني في استخدام آلية الزناد التلقائي بإعادة الحظر على إيران، وبأن نص مشروع القرار الأميركي لتمديد الحظر التسليحي يتناقض مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وبناء عليه يجب رفضه".

كما أفاد بأنه "على أميركا إدراك أنها تنقض القرار الذي صادقت عليه هي نفسها. وسيكون هذا الأمر خطأ مدمرا لمجلس الأمن بأن ينقض قراره بنفسه"، مجذراً "الأميركيين الانتباه إلى عواقب هذا الإجراء وتداعياته بعد انتهاء الاتفاق النووي". ونوه بأن "الصين وروسيا كبلدين عضوين في الاتفاق النووي ويمتلكان حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، قد أعلنا بصورة صريحة وواضحة جدا دعمهما للاتفاق النووي والتنفيذ الكامل للاتفاق والقرار 2231".

وأكد روانجي أن "خطوة أميركا ستكون لها في الواقع تداعيات على القوانين الدولية، وكذلك على التعاون مستقبلا مع مجلس الأمن، مثل كيفية الرد من سائر أعضاء المجلس بشأن قرارها".