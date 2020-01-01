غيتس يحذر من خطر عدم كفاءة اللقاح المضاد لكورونا

الجمعة, 26 حزيران 2020 الساعة 10:02 | منوعات, صحة

غيتس يحذر من خطر عدم كفاءة اللقاح المضاد لكورونا

جهينة نيوز:

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل غيتس، من احتمال عدم نجاعة أي لقاح ضد فيروس كورونا يتم التوصل إليه، معتبرا أنه قد لا يكون فعالاً بما يكفي كحاجز لانتشار العدوى.

وأوضح غيتس، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” التلفزيونية، أنه عند تطوير اللقاح، يسترشد المبتكرون بخاصيتين هما أن يكون اللقاح ناجعا في الوقاية من الإصابة بالمرض نفسه، وثانيهما منع انتقال العدوى من المصاب إلى أشخاص آخرين. وقال: “في الحالة الأولى ، ليس من المضمون أن يكون اللقاح مانعًا مثاليا لانتقال العدوى”.

وفي الوقت نفسه، أشاد مؤسس شركة مايكروسوفت بفعالية الاستجابة المناعية للجسم ضد المرض. ووفقا له، فإن المناعة المتطورة تحمي من خطر إعادة العدوى لمدة عام على الأقل.

كما دعم مؤسس شركة Microsoft توقعات رئيس اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، الذي توقع أن يكون اللقاح المضاد للفيروس التاجي جاهزا في أواخر عام 2020 الجاري أو أوائل عام 2021 المقبل.


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