الصحة العالمية: زيادة بعدد الإصابات الجديدة بكورونا في أوروبا بأسبوعين

الجمعة, 26 حزيران 2020 الساعة 09:58 | سياسة, محلي

الصحة العالمية: زيادة بعدد الإصابات الجديدة بكورونا في أوروبا بأسبوعين

جهينة نيوز:

أشار مدير المكتب الإقليمي ل​أوروبا​ ب​منظمة الصحة العالمية​ هانز كلوغ، إلى "ملاحظة زيادة في عدد الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي في أوروبا لأول مرة منذ عدة أشهر"، منوهاً بأنه "فيما تعلن المنطقة الأوروبية عن انخفاض في الحصص العالمية لحالات الإصابة بالمقارنة ببداية العام، تواصل المنطقة تسجيل ما يقرب من 20000 حالة إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة يوميا".

ولفت كلوغ إلى أن "أوروبا شهدت في الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ عدة أشهر، زيادة في عدد الحالات الأسبوعية"، موضحاً أن "عدد الإصابات الجديدة زاد في 30 دولة أوروبية خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لوحظت في 11 منها زيادة حادة في الإصابة بالعدوى بشكل خاص، فيما واجهت السلطات في الوقت ذاته في ​بولندا​ و​ألمانيا​ و​إسبانيا​، زيادة الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي باستجابات سريعة".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا