البرتغال: معاودة إغلاق أجزاء واسعة من لشبونة لمدة أسبوعين

جهينة نيوز:

أشار رئيس وزراء ​البرتغال​ أنطونيو كوستا، إلى أنه "تقرر معاودة إغلاق أجزاء واسعة من منطقة لشبونة الكبرى لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء المقبل، بسبب ازدياد عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت كوستا إلى أنه "سيتم السماح لسكان البلديات الـ 19 المتضررة في منطقة العاصمة لشبونة بالخروج من المنازل من أجل التسوق والذهاب للعمل أو لطبيب فقط"، منوهاً بأنه "خلال هذا الوقت، سيتم السماح فقط بتجمعات لا تزيد على خمسة أشخاص في المناطق المتضررة".

من الجدير بالذكر أن معظم حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا قبل أشهر في البلاد، كانت تعود إلى المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 13150 إصابة و454 وفاة، إلا أن العدوى الجديدة ضربت هذه المرة العاصمة وجوارها.