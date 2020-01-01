أبراج 26 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: له سحر خاص يحب السفر المفرعة والصداقات ولايحب الروتين. يحب المال ويتمنى أن يكون موجوداً دائماً ونجماً مميزاً.

الشهور القادمة ربما هناك ربح من تجارة أو قضية فيها خلاف وحلها بين الثامن والتاسع.. اعمالك بين ال 11 وال 10 عمل جديد وتواقيع.. والشهور الأخيرة فيها حظ على صعيد زواج وارتباط. ان كان الوضع يسمح.

الحمل:

استيقظ باكراً وكن منظماً بعملك وكن هادئاً.. يوم للتنقل والحركة و لاتتردد بطلب مساعدة وانتبه على مواعيدك.

الثور:

يوم جيد فاوض بجرأة جوك فيه تجاوب وتلقى صدى طيباً.. زيارة وتعارف واحتمال لديك اهتمام بطفل يوم جيد للمناقشة وصوتك عالي وتخصص وقتاً لهواية تحبها..

الجوزاء:

تنشغل بمساءل عائلية شخصية.. لاتدع أحداً يتدخل بشؤونك ؟؟؟ قد تكون مظلوماً و متوتراً بسب بالتصليحات والأعطال.

السرطان:

يوم جيد للتواصل وجيد لعقد مهم أو رحلة أو حل عالق وجيد للأخوة وسفر قصير أو خبر يخص هاتف نقال أو تصليح سيارة.

الأسد:

يوم مثمر مالياً.. لكن يفترض بك أن تكون حكيماً بالصرف. يوم جيد لتحسين الميزانية.. قد تحصد ربحاً أو هدية تفرح بها.

العذراء:

القمر لديك.. حماستك جيدة وتتصالح مع نفسك يوم حيوي سريع وتتأثر ببعض الإزعاجات لكن لن تهدأ حركتك هناك تغيير بشكلك الخارجي أو الديكورات.

الميزان:

يوم بطيء وقليل الحظ وتشعر بخيبة أمل أو قهر من المحيط.. ابق على الروتين ولا تبدأ بشيء اليوم.. انتبه على أغراضك من الضياع.

العقرب:

ترغب بالتجديد ويوم اجتماعي سعيد وجريء ومطمئن للأمنيات.. لاتستسلم فالنهار فيه لقاءات ممتعة.. استغل النهار فيه انفراج مشاركة أصدقاء وحاول التكيف مع الجديد.. اليوم تستطيع المغامرة.

القوس:

اثبت حضورك وجدارتك وتحلى بالموضوعية ولا تتهرب من المسؤولية احتمال تتعرض لمتاعب وتقلبات أجواء مشحونة وإحباط من الآخرين.. تجد حظوظاً أمامك لكن ينتظرون منك المبادرة .. للبعض تعامل مع أطباء أو زيارة مريض.

الجدي:

تنقلات مهمة.. طرح مواضيع بنجاح وزوار من بعيد ويوم مناسب لمقابلة ناجحة والتشاور والأمور الغيبية والبعض جيد للترويج والبيع والشراء.

الدلو:

تناقش موضوع تمويل أو قرض ويوم جيد للنقاشات البناءة.. استحقاقات وفواتير وقضايا استشفائية.

الحوت:

ركّز على الشراكة .. عصبية وخصم يجب أن تضبط أعصابك.. احتمال توقيع عقود أو رومانسية يجب أن تكون هادئاً.