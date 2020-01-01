الرئيس روحاني: لا بد من استخدام الكمامات الطبية في المرحلة الجديدة لتفشي كورونا

جهينة نيوز:

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه لا بد من استخدام الكمامات الطبية في المرحلة الجديدة من تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس روحاني الیوم الخمیس خلال اجتماع رؤساء اللجان التخصصية الفرعية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، رغم اننا شهدنا خلال الاسبوعين الاخيرين ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بعض محافظات البلاد الا ان الاحصائيات العامة تشير الى انخفاض تفشي المرض.

وصرح بان العالم الان في حال الدخول الى رحلة جديدة من مواجهة فيروس كورونا واضاف، ان ايران ليست مستثناة في هذا المجال ويتوجب علينا كما في المراحل السابقة ان نكون ضمن الدول الرائدة في المرحلة الجديدة ايضا وان نعمل بصورة اسرع واكثر تاثيرا.

واكد ضرورة استخدام الكمامات الطبية في المرحلة الجيدة لتفشي الفيروس، وقال، رغم ان بعض الدول تفرض غرامات كبيرة على منتهكي القوانين الصحية لكننا نامل في هذه المرحلة ايضا المواكبة من المواطنين كما كان الحال في المراحل السابقة وان لا تكون هنالك حاجة لفرض غرامات او عقوبات.