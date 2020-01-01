وكالة الأدوية الأوروبية تقر ريمديسيفير كأول علاج لكورونا في القارة

جهينة نيوز:

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة المشروطة على استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز مع مرضى فيروس كورونا ليصبح بذلك أول عقار يقترب من الحصول على الضوء الأخضر كعلاج لهذا المرض بالقارة الأوروبية.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها اليوم إن لجنتها المعنية بالأدوية البشرية أوصت باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاماً ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأوكسجين.

ويجيء تصديق وكالة الأدوية الأوروبية بعد بضعة أسابيع من مراجعة عاجلة وهو يعني أن بإمكان الأطباء وصف عقار شركة جيلياد والذي سيطرح بالاسم التجاري فيكلوري للمرضى في أوروبا بمجرد الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية وهي عادة ما تقر توصيات لجنة الأدوية البشرية.

وموافقة الاتحاد الأوروبي المشروطة على تسويق العقار تسمح ببيعه لمدة سنة في دول الاتحاد السبع والعشرين قبل أن تكون كل البيانات الضرورية المتعلقة بالفعالية والآثار الجانبية متاحة.

وسيتعين على شركة جيلياد أن تقدم البيانات النهائية في موعد غايته كانون الأول القادم.

ونال عقار ريمديسيفير بالفعل موافقة على استخدامه بشكل استثنائي في الحالات الحادة وذلك في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية ونال موافقة كاملة في اليابان.