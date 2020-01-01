منظمة الصحة: حالة جائحة فيروس كورونا تتفاقم و تكشف عن توقعاتها بشأن اللقاح

جهينة نيوز:

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا المستجد تتفاقم بشكل عام في العالم رغم تحسن الأوضاع الوبائية في بعض المناطق خاصة أوروبا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن الجائحة تتراجع حاليا في أوروبا لكنها تتفاقم على النطاق العالمي، متوقعا أن تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات في الأسبوع المقبل 10 ملايين حالة، بينما تصل حاليا إلى 9.2 مليون، كما يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى 500 ألف شخص.

وشدد غيبريسوس على أن العالم لا يمكنه بعد انتهاء الجائحة العودة إلى حالته السابقة، مؤكدا ضرورة بناء حياة طبيعية جديدة ستتميز بمزيد من العدالة والإيكولوجية وستسهم في تفادي التغير المناخي.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 480 ألف شخص، وفي الوقت الذي سجلت فيه دول كثيرة كانت تعتبر سابقا أكبر بؤر للتفشي تراجعا للخطر، تشهد مناطق أخرى في العالم، خاصة أمريكا اللاتينية، انتشارا متسارعا للمرض.

و في سياق متصل قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نأمل في أن نحصل على لقاح، قد يحدث هذا في غضون عام واحد وربما أسرع بشهرين في حال تسارع هذه الجهود".

وشدد غيبريسوس على ضرورة أن يكون أي لقاح ناجح سلعة عامة على مستوى، مشيرا إلى المنظمة وضعت إطارا لتوزيع المصل بعد الحصول عليه، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تأييد سياسي في كل أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة من لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة أنها أدرجت 141 مصلا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد في قائمتها للقاحات المعمول عليها حاليا، وبدأت نحو 20 منها مرحلة الاختبارات السريرية,

وأعربت سلطات بعض الدول، بينها الولايات المتحدة وروسيا، عن أملها في أن تبدأ إنتاج لقاحاتها ضد فيروس كورونا للاستخدام الجماعي قبل نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالات