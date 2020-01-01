الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تشمل شركات متمركزة في الإمارات

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 8 شركات تعمل في قطاع إنتاج الصلب والمعادن الأخرى.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بفرض العقوبات على 8 شركات، بينها 4 متمركزة في إيران، و3 في الإمارات، وواحدة في ألمانيا، قالت إنها على صلة بمجموعة "مباركة" للصلب الإيرانية، التي تم إدراجها في القائمة السوداء عام 2018 صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، إن "النظام الإيراني يواصل الاستفادة من أرباح مصانع إنتاج المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب لتمويل الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أنحاء العالم".

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات القاسية على إيران تستهدف أهم قطاعات اقتصادها، خاصة إنتاج النفط.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران