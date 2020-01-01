إصابة خمسة أشخاص جراء هزة أرضية بتركيا

جهينة نيوز:

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء هزة أرضية بلغت شدتها 5.4 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة وان شرقي تركيا اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن محمد أمين بيلمز محافظ وان قوله “إن الهزة تسببت بإصابة خمسة أشخاص بجروح وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج” مشيراً إلى أنه لا وجود للضحايا بين الأنقاض.

وأضاف “إن الهزة تسببت أيضاً بأضرار جسيمة لعدد من المنازل في 15 حياً” بمنطقة اوزالب موضحاً أن فرق البحث والإنقاذ هرعت إلى منطقة المنازل المتضررة.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ذكرت في بيان في وقت سابق أن الهزة وقعت في قضاء اوزالب وكان مركزها على عمق 6.9 كيلومترات.