أبراج الجمعة 12 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود اليوم: يلبي الرغبات ويحصل على مودة.. متغير بالنجاح وأحياناً يأتي متأخراً.. تتراوح أحاسيسه بين الحزن والمرح.. جسده نشيط مثل عقله.. لديه تقييمات للحياة ويتميز بإشراقة وشخصية لامعة.

القترة القادمة: احتمال ارتباط والبعض منزل جديد وربما تغيير مكان إقامة.. سفر أو نشاط جديد.

الحمل:

كأن الخير يتأخر قليلاً في طريقه إليك، لذلك انتبه للأخبار التي تسمعها ربما تكون من أحد المقربين وتشهد تقلبات بعواطفك وتشعر أنك تكره نفسك.. الحلول موجودة لكن أنت بحاجة لأحد يمسك بيديك ودع الموسيقى والألوان الجميلة حولك ولاتدع وجهك يسود.. انتبه من هذا النهار واصبر قليلاً.

الثور:

لطيف وتنثر لطفك على من حولك وينجذب إليك الناس.. احتمال هناك شخص يحاول استغلال نفسيتك والحذر واجب بكل الأحوال وانتبه من مشروع يعود عليك بخسارة.. المهم لاتفقد ثقتك بنفسك واطلب مساعدة من صديق فالأصدقاء حولك اليوم بكثرة القدامى والجدد.

الجوزاء:

حاول أن تسرع إلى أعمالك وباستطاعتك تصيح الأوضاع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي والأجواء مناسبة للتعامل مع الغرباء.. تقع على عاتقك مسؤولية كبيرة فلا تضعف ولا تشاكس.. يجب أن تكون مميزاً مع الصورة التي ترسمها بخيالك وتثبت سمعتك ومكانتك العملية.. عاصفة حولك أو اهتمام بأحد الوالدين.

السرطان:

تتحقق أمنية قريباً، لكن انتبه لكل كلمة وهناك انفراج وهناك من يرصد تحركاتك.. تفكر بسفر قصير فابتعد عن الهموم.. نهار للحركة والتواصل وربما بيع أو شراء وترويج.

الأسد:

مشغول بالأمور المالية وبعض العراقيل وأعصابك متوترة.. احترس ولاتسبب لنفسك متاعب.. النهار فيه استحقاقات وفواتير حاول دفعها.. ولطّف الأجواء واعمل مصالحة... إذا عملت معروفاً استره وابتعد عن الأقاويل واسرع إلى تحسين وضعك.

العذراء:

تنشغل بمسألة عائلية شخصية وشراكية وقد تعود لمد الجسور والترابط وهناك مشاعر قوية من حنين وحزن.. وتكون عرضة للندم لاحقاً إن كنت افتعلت مشكلة.. اليوم فيه خصم ومخالفة قانونية. كن حذراً فالعرقلة جاهزة لكن النتائج حسب ماتقدم.

الميزان:

نهار فيه رتابة تتسلل إلى حياتك المهنية وتقلبات وعمل كثير لذلك انتبه على وقتك نهار جبار واعط نفسك إجازة مؤقتة حتى ترتاح من الضجر.. متحمس للمشاريع لكن تنجرف بعشوائية وتطلب مساعدة اليوم.

العقرب:

فرصة ذهبية انتهزها.. تزدحم بذهنك أمور كثيرة والسعادة بطريقها إليك.. تجذب الأنظار وتهتم بالأولاد وانسجام بالأجواء وتفرح بالدعم لكن لاتستفز أحداً لأن اليوم مناسب لتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية وربما تصل إلى أهدافك اليوم وتسمع خبراً ساراً.

القوس:

لاتدع الشك يسيطر عليك بل ابتسم وابق في أجواء العائلة ولاتطلق أحكاماً قاسية.. العائلة معك دائماً.. ولا تغضب.. أمور شخصية وعائلية عنوان نهارك.

الجدي:

نهار فيه نشاط وحماس وسرّ تعرفه وتقوم برحلة إلى مكان وتثبت عاطفتك تجاه شخص آخر.. خبر مهم يتعلق بأحد الأخوة والجيران. لاتشكك بأفكارك فاليوم جيد للبيع والشراء والسفر.

الدلو:

مؤشرات جيدة على الصعيد المالي.. خبر سعيد ومبلغ من المال يصلك... ابق واقعياً وباتعد عن أحلام اليقظة وخفف من النفقات قدر المستطاع.

الحوت:

تأثير القمر في برجك يضاعف جاذبيتك وتتحسن خطواتك.. عروض مغرية في العمل لاتخاف لكن لاتحمل أكثر من بطيخة في قوت واحد.. مصالحات... قوّي قلبك وكن جريئاً.