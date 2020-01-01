لبنان يفتح مجدداً حدوده البرية مع سورية في 16 و18 الشهر الحالي

الخميس, 11 حزيران 2020 الساعة 21:54 | سياسة, عربي

لبنان يفتح مجدداً حدوده البرية مع سورية في 16 و18 الشهر الحالي

جهينة نيوز:

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إعادة فتح الحدود البرية مع سورية يومي الـ 16 والـ 18 من الشهر الحالي.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم إنه “استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 16 والـ 18 من الشهر الحالي أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني فقط الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قررت أيضاً فتح الحدود البرية مع سورية يومي الـ 9 والـ 11 من الشهر الحالي لتسهيل عودة اللبنانيين منها.


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