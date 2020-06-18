مسؤول سعودي سيشارك في منتدى للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

جهينة نيوز:

من المقرر أن يُشارك وزير العدل السعودي السابق وأمين عام "رابطة العالم الإسلامي" محمد العيسى، في منتدى افتراضي يدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويُنظم المنتدى الافتراضي من قِبل اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" لمدة 5 أيام ويبدأ المنتدى من تاريخ 14-6 حتى 18-6-2020، يذكر أن المنتدى كان من المفترض أن يعقد في برلين قبل أزمة كورونا.

وسيشارك في المنتدى الافتراضي كل من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس ورئيسة وزراء ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتعمل اللجنة الأمريكية على مناصرة قضايا الصهيونية ودعم الاحتلال الإسرائيلي حول العالم.

المصدر: فلسطين اليوم