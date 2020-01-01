"جورج فلويد جديد"... وفاة "رجل أسود" آخر في أمريكا خنقا... والسلطات تتحرك

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، فتح تحقيق جديد بشأن وفاة رجل أسود خنقا خلال توقيفه على يد الشرطة في مارس/ آذار الماضي، فيما كان يشكو من عجزه عن التنفس، كما حصل مع جورج فلويد في مينيابوليس، الشهر الماضي.

وقال حاكم الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، جاي إينسلي، إنه "مقتنع بأن التحقيق حول وفاة الرجل الذي يدعى مانويل إيليس لا يجب أن يترك بيد مأمور الشرطة ومدعي عام مقاطعة بيرسي على خلفية تضارب المصالح"، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويأتي قرار الحاكم الديمقراطي بعد نشر فيديو من كاميرا مراقبة لأحد المنازل، يظهر إيليس مكبل اليدين ويتوسل الشرطيين أثناء توقيفه في 3 مارس اذار. وصورت امرأة عابرة في المكان أيضا المشهد جزئيا عبر هاتفها.

وتوفي إيليس نتيجة توقف التنفس المرتبط بضغط بدني، وفق ما كشف تشريح جثته، الذي بيّن أيضا وجود ميثامفيتامين في جسد الضحية البالغ من العمر 33 عاما، وإصابته بمرض قلبي قد أسهم أيضا في وفاته.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".