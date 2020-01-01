من هو رئيس الحكومة السورية الجديد ..؟ تعرف عليه

جهينة نيوز:

كلف السيد الرئيس بشار الاسد المهندس حسين عرنوس برئاسة الحكومة في سورية الى حين اجراء انتخابات مجلس الشعب و ذلك بمرسوم تشريعي قضى بإعفاء المهندس عماد خميس من مهامه كرئيس للحكومة و تكليف المهندس حسين عرنوس برئاستها.

المهندس حسين عرنوس من مواليد مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب عام 1953 من خريجي جامعة حلب إختصاص الهندسة المدنية.

تخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وشغل المناصب التالية:

رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994

مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002

معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004

مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009

عين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011

محافظا للقنيطرة عام 2011

ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013.

و شغل مؤخراً مهام وزير الموارد المائية و كلف برئاسة الحكومة اضافة الى مهامه كوزير للموارد المائية في سورية.