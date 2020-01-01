انفجار عبوة ناسفة في الباب وإصابة أشخاص عدة بجروح

جهينة نيوز:

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن عبوة ناسفة انفجرت في أحد الأسواق الشعبية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة الصراعات والاقتتال فيما بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.