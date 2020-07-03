استئناف نشاط الحفلات في المنشآت السياحية بشرط!

جهينة نيوز:

سمحت وزارة السياحة باستئناف نشاط الحفلات والمناسبات ضمن المنشآت السياحية شريطة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وبجميع التعاميم والقرارات الصدارة عن مجلس الوزراء ووزارة السياحة في هذا الخصوص.

وطلبت الوزارة من مديرياتها خلال التعميم الذي أصدرته رقم /57 / بالتدقيق على الجولات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المطلوبة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات أصولاَ بحق المنشآت المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع في نهاية المرحلة الأولى بتاريخ 3/7/2020