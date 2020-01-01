إغلاق مقهى في حلب بسبب مخالفته إجراءات التصدي لـ"كورونا"

جهينة نيوز:

تسبب فيروس كورونا بإغلاق إحد المقاهي في حلب بسبب مخالفته لإجراءات التصدي للفيروس، وهو أول مقهى تطلق بحقه قرارات الإغلاق منذ السماح بإعادة افتتاح المنشآت السياحية قبل أسبوع.

وقضى قرار محافظ حلب، حسين دياب بإغلاق منشأة صالة شاي "ع البال" والكائنة في محلة الموكامبو مقابل مدرجات نادي الاتحاد، وحتى إشعار آخر.

وجاء الاغلاق بسبب مخالفة تعليمات الفريق الحكومي، فيما يخص إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومخالفة تعليمات وزارة السياحة الواردة بالقرار 152، القاضي بالسماح بافتتاح المنشآت السياحية شريطة عدم تقديم الأراكيل والالتزام بالمرسوم 62 بمنع التدخين في الصالات المغلقة.