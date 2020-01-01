العدو يمشط الطريق العسكري جنوب لبنان ويجدد خرق الأجواء والمياه الإقليمية

جهينة نيوز:

مشطت قوة من الجيش العدو مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع هامر الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي، انطلاقاً من محور تلال الوزاني حتى وادي العسل مروراً بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من بلدة الغجر.

وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة مسيرة فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان وسهل الحولة.

وفي الجانب اللبناني، كثّف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من دورياتها الراحلة والمؤللة في نقاط قريبة من هذا الخط خاصة عند محاور عين عرب المجيدية وإلى بسطرة لمراقبة الوضع.

كما جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية، اليوم، خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن أربع طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والشوف وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وصولاً إلى جميع المناطق.

وأشار البيان إلى قيام زورق حربي إسرائيلي بخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان