تفاوت كبير بأسعار الاسمنت بين القطاعين العام والخاص

جهينة نيوز:

ازدحام غير مسبوق أمام مراكز مؤسسة العمران بمحافظة القنيطرة نتيجة لارتفاع أسعار مادة الإسمنت لدى القطاع الخاص بشكل هائل.

فقد وصل سعر الطن الواحد في السوق إلى أكثر من ٩٠ ألف ليرة، هذا ما أكده أحد المقاولين حيث اشترى المادة ب ١٢٠ ألف ليرة، على حين يباع الطن لدى فرع عمران ب ٤٦٥٠٠ ليرة.

في هذا السياق أعاد نقيب المقاولين بالقنيطرة أحمد دياب الارتفاع إلى زيادة الطلب على مادة الإسمنت لقيام الكثير من المواطنين باستثمار أموالهم في مشاريع البناء، معتبراً، أن التفاوت الكبير بين أسعار القطاع العام والخاص سيخلق فساداً جديداً واضحاً، حيث إن سعر القطاع الخاص ضعف سعر القطاع العام، وبالتالي يرغب الكثيرون من التجار في الحصول على المادة من القطاع العام وبمختلف الوسائل، وطرحها بالسوق المحلية دون حسيب أو رقيب سوف يجعل الخاسر الأكبر المواطن صاحب الدخل المحدود والذي يرغب في الحصول على المادة لترميم منزله.