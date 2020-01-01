فيديو .. محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في سوريا

الخميس, 11 حزيران 2020 الساعة 13:53 | سياسة, محلي


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