حملة اعتقالات في الضفة والسلطة الفلسطينية ترفض مساعدات الإمارات

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وبلدة عزون شرق قلقيلية ومخيم الأمعري جنوب البيرة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إنّ مجموعة من المستوطنين اقتحموا خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك واعتدوا بالضرب على فلسطيني ما أدّى إلى إصابته بجروح.

من جهة أخرى، رفضت السلطة الفلسطينية للمرة الثانية تسلم مساعدات طبية أرسلتها دولة الإمارات عبر مطار "إسرائيلي".

وأوردت قناة "كان" الصهيونية، مساء الأربعاء، الخبر غداة وصول طائرة إماراتية هي الثانية في مطار ديفيد بن غوريون بتل أبيب تحمل مساعدات للفلسطينين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية حول ما أوردته القناة.

وكانت القناة ذاتها ذكرت، مساء الثلاثاء، أنّ الطائرة التي حطت في المطار "الإسرائيلي" تحمل أول مرة الشعار الرسمي لدولة الإمارات.

وقبل نحو 3 أسابيع، حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون، وعلى متنها مساعدات طبية، قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين.

لكن السلطة الفلسطينية، رفضت استقبال هذه المساعدات الطبية، لغياب التنسيق معها.

وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة، علماً بأن الطائرة الأولى لم تكن تحمل أي شعار.

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين الجانبين.