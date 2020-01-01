إفراج مشروط عن الحقوقي البحريني نبيل رجب

جهينة نيوز:

وجّهت قوى المعارضة البحرينية التهنئة للحقوقي الدولي البارز نبيل رجب ولعائلته، بعد الإفراج عنه ضمن قانون تطبيق العقوبات البديلة في 9 حزيران 2020، وبعد قضاء أربع سنوات خلف القضبان على خلفية نشاطه الحقوقي.

وقدّم ائتلاف شباب ثورة 14 شباط التهنئة إلى الحقوقي رجب وأسرته وشعب البحرين على حريته وسلامته، وقال الائتلاف في بيان له صدر، الثلاثاء، إنّ الإفراج المشروط عن رجب وقانون العقوبات البديلة يقيد المحررين الذين يخرجون تحت مظلته.

وأضاف أن الفرحة لن تكتمل إلا بالحرية غير المشروطة لكل معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم، والذين دافع رجب عن قضيتهم طيلة مسيرته النضالية الحقوقية.

وشدد الائتلاف على ضرورة الإفراج غير المشروط عن كل معتقلي الرأي القابعين في سجون النظام، ولاسيما أن ناقوس خطر جائحة كورونا قد دق فيها، على الرغم من التعتيم الإعلامي والتكتم الخليفي عن الحالات المصابة.

وقدّمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة التهنئة إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بمناسبة الإفراج عنه، بعد قضائه أكثر من أربع سنوات في سجون البحرين بسبب تغريدات على تويتر.

وقالت الوفاق إنها تتمنى لرجب الحرية التامة بدلاً من الحرية المقيدة، وطالبت السلطات البحرينية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ورأت أن مكانهم المجتمع وليس السجون.